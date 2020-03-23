AK Parti'den 65 yaş üstü üyelere telefon
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AK Parti, İznik, Politika

AK Parti'den 65 yaş üstü üyelere telefon

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, 65 yaş üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ikaz etti.

23.03.2020 18:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:14
AK Parti'den 65 yaş üstü üyelere telefon

AK Parti İznik İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, 65 yaş üstü üyelerini tek tek arayarak, dışarı çıkmamaları için ikaz etti.

Ayrıca aranan 65 yaş üstü üyelerin bir istekleri olup olmadığı soruldu. Sıkıntı ve talepleri olan üyeler, diğer zamanlarda da ilçe başkanlığına müracaat edebilecekler. AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, alınan kararlara büyük ciddiyetle yaklaştıklarını söyleyerek, "65 yaş üstü bin üyemizi tek tek aradık. İznik AK Parti teşkilatı olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın kültürünün torunlarıyız. Bu görevi bütün ciddiyetiyle yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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