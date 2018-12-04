AK Parti'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Programı

AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı tarafından "5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla kadınlara yönelik yemek programı düzenlendi.

Özel bir restoranda gerçekleşen programda AK Parti Kırıkkale Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Arabali Cengiz, kadınlara yönelik yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale Savaşı'nda annelerimizin ninelerimizin göstermiş olduğu o kahramanlıklardan dolayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından değer kazanarak 5 Aralık 1934 günü dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkı olarak tanınmıştır. Şimdi o tarihte yapılan ilk seçimlerde 18 milletvekili ile dünyada kadına önem veren ikinci ülke olarak tanındık. 1933 yılında Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin seçilmişti. Bizim tarihimiz bizim Cumhuriyetimiz kadınlarımıza önem vermektedir. Yani bugün şu an da Mecliste hak ettiğiniz yerde olduğunuzu düşünüyorum."

Programa AK Parti Kırıkkale İl Başkan Yardımcısı Nebahat Erkök, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hatice Uğurlu, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şerife Koca ve il ve merkez ilçe teşkilatında görevli kadınlar katıldı. - KIRIKKALE