AK Parti'den "28 Şubat'ın Manşetleri" Sergisi

AK Parti Gaziantep İl Başkanlığınca 28 Şubat Postmodern darbesinin 21. yılı dolayısıyla 28 Şubat 1997'de çıkan gazetelerin manşetlerinin yer aldığı bir sergi açıldı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, İl Başkanlığındaki "28 Şubat'ın Manşetleri" sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, 28 Şubat döneminde insanların eğitim-öğretim, çalışma, düşünce, inanç ve ibadet haklarının elinden alındığını belirterek, "İnsanların dini inançları sebebiyle çalışma hakları dahil tüm sosyal ve ekonomik hakları ellerinden alındı, haince fişlendiler. Bankalarda milletin trilyonlarca parası hortumlanarak illegal yapılara aktarıldı. Medya attığı manşetlerle meşru hükümeti devirdi. Darbeciler tarafından Başbakan, bakanlar hükümetten tardedildi. Partiler kapatıldı. Ankara sokaklarında tanklar yürütülerek siyasete, demokrasiye ve insan haklarına 'balans ayarı' yapıldı. Bürokrasinin bir ayağı olan Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla siyasiler hizaya çekilip hükümet yönetimi vesayet odaklarına teslim edildi." ifadesini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminde de açıkça ortaya konulduğu üzere hükümetin ve milletin darbeler tarihine nokta koyduğunu vurgulayan Özkeçeci, "Son hain örneğini 15 Temmuz'da bir kez daha yaşadığımız her türlü darbe ve darbe girişimini artık tarihin karanlık sayfalarına gömüyoruz. AK Parti olarak bu noktadaki kararlılığımızı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizden aldığımız güçle her türlü vesayet odaklarına ve darbeci zihniyete deklare ediyoruz. Milletimizin feraseti, cesaret ve gayretiyle artık o günleri hiçbir zaman yaşamayacağımıza inanıyoruz. Milletin kendi kendini yönetme hakkının ve milli iradeye saygının ülkemizdeki siyasi, hukuki ve sivil tüm kurum, kuruluş ve bireylerce kabul görmesini diliyoruz." diye konuştu.

Özkeçeci ve beraberindeki il yönetim kurulu üyeleri, daha sonra sergiyi gezdi.

Mazbatasını da aldı

Başkan Özkeçeci, ardından teşkilat üyeleriyle Gaziantep Adliyesi'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 25 Şubat 2018'de gerçekleştirilen İl Başkanlığı Kongresi'nde yeniden AK Parti Gaziantep İl Başkanlığına seçilen Eyup Özkeçeci, mazbatasını adliye binasının toplantı salonunda Şehitkamil İlçe Seçim Kurulu Başkanı Edip Gündem'in elinden aldı.

Özkeçeci, kendisine İl Başkanlığının yeniden tevdi edilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.