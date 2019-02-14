AK Parti'den "14 Şubat" Paylaşımı

AK Parti'nin "14 Şubat Sevgililer günü" dolayısıyla hazırlanan video klibi paylaşıldı.

AK Parti'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlanan bir video klip paylaşımında bulunuldu.

Söz konusu videoda Erdem Beyazıt'ın, "Sana Bana Vatanıma Ülkemin İnsanlarına Dair" şiirinin bir bölümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından seslendirildiği videonun sonunda "Vatanımız, milletimiz, sevgilimiz bizim AK Parti" sloganı yer alıyor.

Kaynak: AA