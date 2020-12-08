AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret

08.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:46
AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, 112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret etti.

AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, 112 Acil Servis çalışanlarını ziyaret etti.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanları Haftası dolayısıyla Atakum'daki 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Köstek, kurum müdürü Emin Demir ve 112 İl Ambulans Şefliği Başhekimi Dr. Ali Yılmaz ile bir araya geldi.

Çağrı merkezinde görev yapan personelle sohbet eden Köstek, "İnsaların en aciz anlarına umut ışığı olan, ulaşılması güç noktalara hayat taşıyan ve acı tatlı bir çok duyguya şahitlik eden, hayatlarını can kurtarmaya adamış kahramanlarımızın haftasını kutluyor, kendilerine teşkilatım ve aziz milletimiz adına şükranlarımı iletiyorum." dedi.

Ziyarete Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Muştu ve teşkilat mensupları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

İlgili Haberler

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası
Benli, 112 Personeli' nin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nı Telsiz Anonsu ile Kutladı
Benli, 112 Personeli' nin 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' nı Telsiz Anonsu ile Kutladı
Aydın'da '112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' şehir turuyla kutlandı
Aydın'da "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" şehir turuyla kutlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Destici Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Serdar Aziz Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Türk Kaza Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'den 112 Acil Servis Hizmetlerine ziyaret - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:47:39. #1.14#
title