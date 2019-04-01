AK Parti Delice'de 85,50 ile Rekor Kırdı

AK Parti, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yüzde 85,50 oy oranıyla rekor kırdı.

Kırıkkale'de sandıkların açılmasının ardından Delice ilçesinde AK Parti Türkiye genelinde yüzde 85,50 oy oranıyla rekor kırdı. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, "Yüzde 85,50 oy oranıyla Türkiye genelinde bir rekora imza attık. Bizlere destek veren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Turgut Özdem kimdir?

1979 yılında Delice ilçesinde doğdu. İlkokulu Hürriyet İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini Delice Karacaoğlan lisesinde tamamladı. 1995 yılından bu yana Delice'de serbest muhasebecilik görevlerinde bulundu. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi 3. sınıfta okumaktadır.

2005 yılında Delice Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen Deliceliler Dernek üyeliği İç Anadolu Belediyeler Birliği Meclis üyeliği, Kırıkkale Katı Atık Birliği Meclis üyeliği ve 2009-2011 yılları arasında başkan vekilliği, 2011 yılından bu ayana da Delice Belediye (Bağımsız ) Meclis üyeliği görevi,

30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Delice Belediye Başkanı seçildi.

Özdem 3 çocuk babası. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA