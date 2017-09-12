AK Parti'deki Kongre Süreci

AK Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpçü, 7 ilçede mevcut il başkanlarıyla yola devam edeceklerini bildirdi.



Çöpçü, yaptığı yazılı açıklamada, partilerinde kongre sürecinin başladığını belirtti.



Genel merkezin aldığı nihai karar doğrultusunda 7 ilçenin mevcut ilçe başkanlarıyla yola devam etme kararı aldıklarını vurgulayan Çöpçü, şunları kaydetti:



"Partimiz kuruluşundan bugüne kadar tavandan tabana değil tabandan tavana hareket edebilme özelliğiyle milletin partisi olmuştur. Bu anlayışla yenilenme ve tazelenme sürecimiz olan 6. olağan kongremiz sürecinde mevcut ilçe başkanlarımız üzerinde istişareler de bulunulmuştur. Genel merkezin aldığı nihai karar doğrultusunda 7 ilçemizde mevcut ilçe başkanlarımızla yola devam edilecek. Erfelek ve Gerze ilçelerimizde ise teşkilatlarımızla ve genel merkezimizle yapılacak istişareler sonucunda yeni belirlenecek dava arkadaşlarımızla hedeflerimize doğru emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."