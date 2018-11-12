AK Parti'de Yerel Seçimler için Adaylık Başvuruları Bugün Sona Eriyor

Mart 2019'da yapılacak yerel seçim için genel merkezlerde yoğun bir mesai var. AK Parti'de adaylık için başvuru süreci bugün sona eriyor. Yeni haftada MHP'de de başvuru süreci başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi ise, çarşamba günü yaklaşık 150 adayını daha açıklayacak.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU SÜRECİ BU AKŞAM SONA ERECEK

Yerel seçime 5 ay kala, siyasi partilerde aday belirleme mesaisi devam ediyor.AK Parti'de 5 Kasım'da başlayan aday adaylığı başvuru süreci pazartesi akşamı sona erecek. İktidar partisinde, belediye meclis üyelikleri içinse 3 Aralık'a kadar başvurular alınacak. AK Parti 18 Kasım'da ise temayül yoklaması gerçekleştirecek. Temayül yoklamalarının tamamı elektronik ortamda yapılacak.

3 DÖNEM KURALI

3 dönem kuralına takılan belediye başkanları ise tekrar aday gösterilemeyecek. Bu kurala takılan 79 mevcut belediye başkanı bulunuyor. Bunlardan biri büyükşehir, Biri il, 59'u ilçe, 18'i ise belde belediye başkanı.

CHP'DE 150 CİVARINDA DAHA ADAY BELİRLENECEK

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kamu çalışanları hariç aday adaylığı başvuruları 1-26 Ekim tarihleri arasında alındı. Anamuhalefet partisi, 24 Ekim'de 105 ilçe ve belde belediye başkan adayını açıklamıştı. Çarşamba günü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak Parti Meclisi toplantısında 150 civarında aday daha belirlenecek.

MHP'DE ADAY ADAYLIĞI BAŞVURULARI 15 KASIM'DA BAŞLAYACAK

Milliyetçi Hareket Partisi'nde 15 Kasım'da başlayacak belediye başkan aday adaylığı başvuruları 15 Aralık'ta sona erecek. Parti, kamu görevlilerinin başvurularını da 1-15 Aralık tarihleri arasında alacak. Adayları teşkilatla istişare içinde belirleyecek parti, il ve ilçe yönetimlerinin teklif ettiği adayları Genel Merkez kriterlerine göre süzgeçten geçirecek. Adaylara yönelik temayül ve merkez yoklamasının yanında kamuoyu yoklamaları da yaptırılacak.

İYİ PARTİ'DE BAŞVURULAR 1 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

İYİ Parti'de aday adaylığı için resmi başvurular 1 Aralık'ta alınmaya başlanacak. Başvuru süreci 15 Aralık'ta sona erecek.

Aday adaylarını belirlerken öncelikle teşkilatın görüşünü göz önünde bulunduracak parti, genel idare kurulunun kararı kapsamında merkez yoklaması ve teşkilatlarda temayül yoklaması yapacak.