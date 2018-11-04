AK Parti'de Yerel Seçimler Aday Adaylığı Başvuru Süreci Başlıyor

AK Parti'den 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimlerinde belediye başkanı olmak isteyenler için aday adaylığı başvuru süreci başlıyor.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, belediye başkanlığı aday adaylığı sürecinin 5 Kasım'da başlayacağını açıkladı. Aday Adaylığı başvuru süreci ile ilgili açıklama yapan Taş, "AK Parti'mizden belediye başkanı adayı olmak isteyenlerin belediye başkanı aday adayı başvuru şartları ve başvuru süreci Merkez Karar Yürütme Kurulumuz tarafından belirlenmiştir. 5 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayacak belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 12 Kasım 2018 Pazartesi günü son bulacak. Belediye Meclisi Üyelikleri için başvurular ise 5 Kasım 2018 ile 3 Aralık 2018 tarihleri arasında alınacaktır. Partimizden belediye başkanı olmak isteyen adaylarımız başvurularını Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Genel Merkezimize veya Genel Merkeze iletilmek üzere bizzat yazılı olarak İl Başkanlığımıza, İlçe Belediye Başkanlıkları için İl Başkanlığımıza veya İl Başkanlığımıza iletilmek üzere İlçe Başkanlıklarımıza, Belediye Meclisi Üyelikleri için ilçe başkanlıklarımıza başvuru için istenen belgelerinde eksiksiz olarak tamamlamak suretiyle yapılacaktır" dedi. - ANTALYA