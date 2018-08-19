AK Parti'de Yeni Myk 2

AK Parti'nin Ankara'da bugün yapılan 6'ncı Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk Merkez Yüksek Kurulu toplantısı yapıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren MYK toplantısında yeni görev dağılımı gerçekleştirildi. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan vekili oldu. MYK toplantısının ardından partinin yeni sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Partinin yeni MYK'sı şu isimlerden oluştu:

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı

AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Julide Sarıeroğlu

AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz

AK Parti AR-GE Başkanı Hamza Dağ

AK Parti İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta

AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin