AK Parti'de Temayül Yoklaması Sona Erdi! İşte Tüm Detaylar

Gelecek yıl 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için AK Parti'de hazırlıklar sürüyor. Mahalli İdareler Seçimleri için 5-16 Kasım'da belediye başkan aday adayı başvurularını alan AK Parti'de tüm Türkiye'de aynı anda yapılan temayül yoklaması sona erdi. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İnşallah 18'inde saat 16.30'da bütün sonuçları ve analizleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız ekrana baktığında bu sonuçları görmüş olacak." dedi.

AK PARTİ İLK KEZ E-TEMAYÜL YÖNTEMİNİ DENEDİ

Hazırlıklar kapsamında belediye başkanlıkları, il genel ve belediye meclisi aday adaylığı sürecini 5 Kasım'da başlatan AK Parti'de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci 16 Kasım'da son bulmuştu. Belediye başkanlıkları için 145 bin teşkilat mensubunun katılımıyla bugün temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Bu yıl ilk defa "e-temayül" yöntemiyle elektronik ortamda gerçekleştirilmesi dolayısıyla yoklama sonuçları kısa süre içerisinde elde edilebilecek. Toplam 7 bin 180 kişinin belediye başkanı aday adaylığı başvurusunda bulunduğu AK Parti'de il genel ve belediye meclisi üyelikleri için 3 Aralık 2018 Pazartesi saat 19.00'a kadar başvuru yapılabilecek.

SONUÇLAR ERDOĞAN'A GÖNDERİLECEK

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, aday adaylığı sürecinin ilk gününe ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının 10.00-16.00 arasında yapılacağını ve sistemin kapatılmasının ardından hemen sonuçları elde edeceklerini kaydetti. Yavuz, "Oyunu kullanan herkes bilecek ki sistem kendisi sayıyor bunları, analiz ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyor. İnşallah 18'inde saat 16.30'da bütün sonuçları ve analizleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız ekrana baktığında bu sonuçları görmüş olacak." diye konuştu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yerel seçimler için İstanbul'da 455 aday adayının başvurduğunu belirterek "Bu adaylar arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adayı olan kişiler de var. Adayların içinde kadınlar, gençler, engelli kardeşlerimiz var." dedi.

İSTANBUL

AK Parti'de cuma günü sona eren aday adaylığı müracaatının ardından temayül yoklaması yapılmaya başlandı. Bu kapsamda, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında yaklaşık 5 bin 100 kişinin katılımıyla temayül yoklaması yapıldı.

İSTANBUL İÇİN 455 ADAY ADAYI

Teşkilat mensuplarının büyük bir coşkuyla ilçelerinde başkan olarak görmek istedikleri kişi için oy kullandığını ifade eden Şenocak, "Bugün ilk defa yeni bir sistemi hayata geçirdik. Elektronik ortamda temayül yoklaması gerçekleştiriyoruz. Bu yeni sistemde hiçbir aksama yok. Çok güzel işliyor. İnsanlarımız ilçelerinde hangi aday adayına oy vereceklerse çok kısa sürede elektronik sistemde oylarını kullanıyor." dedi.

5 BİN 100 TEŞKİLAT MENSUBU OY KULLANDI

AK Parti'de adaylık başvurusunun kısa bir süre için uzatıldığını ve geçen cuma 17.00'de sona erdiğini vurgulayan Şenocak, şunları kaydetti:

"Burada oy kullanacak yaklaşık 5 bin 100 teşkilat mensubumuz, aday adayı olmuş kişiler için oylarını kullanacak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle inşallah en sonunda Büyükşehir Belediye Başkan adayı, istişareler sonucunda yine aynı şekilde 39 ilçenin başkan adayı belirlenmiş olacak."

İZMİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "İzmir'de AK Parti çok iddialı bir şekilde seçime hazırlanacak. Milletimizin de teveccühü olursa İzmir'i AK Parti belediyeciliğiyle tanıştırmak istiyoruz." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Halkapınar Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kandemir 81 ilde teşkilat temayülüne gittiklerini belirterek teşkilatların kanaatleri, görüşleri ve vicdanlarının çizdiği yönün kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

ÇORUM

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, partisinde elektronik ortamda yapılan temayül yoklamasına ilişkin, "Dünyada seçim sistemlerinin de bu yönde bir eğilim içinde olduğu, gelişmiş ülkelerde dijital imkanların daha fazla uygulandığı dikkate alındığında, bizim bugün burada yapmış olduğumuz iş siyaseten öncü bir mahiyet taşıyor." dedi.

Bostancı, partisinin Çorum İl Başkanlığı tarafından Çorum Atatürk Spor Salonu'nda yapılan temayül yoklamasına katıldı.

2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik yapılan temayül yoklaması için kurulan dijital platformu inceleyen Bostancı, daha sonra oy kullanma işlemini başlattı.

ANTALYA

Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, partilerinin temayül yoklamasını elektronik sistem üzerinden gerçekleştirdiğini bildirdi.

Genel merkez temayül sorumlusu olan Kılıç, partisinin Antalya İl Başkanlığınca Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen temayül yoklamasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa elektronik sistem üzerinden "e-temayül" yapıldığını belirtti.

Kılıç, saat 10.00'da başlayan yoklamanın gayet güzel bir şekilde devam ettiğini, teşkilat üyelerinin görmek istedikleri adaylarla ilgili fikir ve düşüncelerini temayül yoklamasıyla yansıttığını ifade etti.

GAZİANTEP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte göğüs gereceğimiz bir seçim olacak." dedi.

Dağ, Gaziantep'teki bir restoranda partisince düzenlenen Yerel Yönetimler Seçimi Aday Adaylığı Temayül Yoklaması'nın açılışında yaptığı konuşmada, siyasi partilerin her seçimde başarı olabilmek için uğraş verdiğini, AK Parti'nin de 2019 yerel seçiminden başarıyla çıkmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Seçimlere çok az bir zaman kaldığını belirten Dağ, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana 13 seçimi geride bıraktığını ifade ederek "Bu 13 seçimden Allah'a hamdolsun, alnımızın akıyla çıkmasını bildik. Önümüzde yeni bir sınav var, yeni bir seçim dönemi var. Hep birlikte bu seçim döneminin heyecanını yaşıyoruz. 2019 seçimleri diğer seçimler kadar önemli. Biraz da meşakkatli olacak. Zorluklara hep birlikte daha göğüs gereceğimiz bir seçim olacak." diye konuştu.

BURSA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aile olduklarını belirterek, "Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler." dedi.

Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik AK Parti Bursa İl Başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılan temayül yoklamasına katılan Kaya, yaptığı konuşmada, temayül yoklamalarının partinin kurulduğu günden itibaren geleneğinde yer aldığını söyledi.

Temayül yoklamalarının teşkilata verilen önemi gösterdiğini ifade eden Kaya, yoklamada ilçe belediyeleri için 2 bin 500'ün üzerinde, büyükşehir belediyesi için de bin 500'ün üzerinde delegenin oy kullanacağını aktararak, "AK Parti olarak çok büyük ve geniş bir aileyiz. Bu yolda her makamda görev yapmak bizim için kutsal. Bugün aday adayı olan kardeşlerim biliyorum ki yarın adaylarımız açıklandığında da adaylarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu davada hizmet edecekler. Bugün burada bir demokrasi şöleni havasında temayül yoklamamızı güzel bir ortamda gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

MANİSA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bilgisayar ortamında yapılan e-temayül uygulaması 3 tondan fazla kağıt israfının önüne geçecek. Bilgisayar ortamına kayıt edilen bilgiler direkt sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bilgisayarına yansıyacak. Bu bizim için yenilikçi bir yöntem, aynı zamanda da çevreci bir yöntem." dedi.

Manisa Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yoklama öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaaslan, seçimlerin Türkiye'nin demokrasi yolculuğuna katkı sunacağını belirtti.

Temayül yoklamasının önemine işaret eden Karaaslan "Bugün omurgamız dediğimiz bizim için çok değerli olan teşkilatlarımızın yerel seçimlerde bize kılavuz olmaları ve onların görüşlerini almak için bir araya geldik. Burada gerçekleştirilen temayül yoklaması bizim seçimlerde yol haritamızı belirleyecek." dedi.

ADANA

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partilerinde artık temayül yoklamalarını elektronik ortamda yapacaklarını belirterek, "Bunu yapmamızdaki en önemli nedenlerden bir tanesi israfı ortadan kaldırmak, hem zaman israfını hem de kağıt, zarf, sandık gibi harcamaları minimize etmek." dedi.

Şahin, partisinin Adana İl Teşkilatı tarafından Yüreğir Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklaması öncesi yaptığı konuşmada, temayül yoklamasına refakat etmek üzere kente geldiklerini vurgulayan Şahin, adayların tespitiyle ilgili yol gösterici ve ışık tutucu olması amacıyla temayül yoklamasının gerçekleştirildiğini kaydetti.

KOCAELİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bazı belediyelerimizde bayrak değişimi olacak. Onlara da şimdiden çok teşekkür etmek istiyoruz. Gerçekten birçok arkadaşımızın hizmetleri oldu. Bunlardan bir kısmı devam edecek ama bir kısmı da değişecek. Vatandaşın da bir değişim iradesi var. Halkımızın iradesi neyse bu AK Parti'ye de yansıyor. Toplumda belli bir değişim arzusunun olduğunu görüyoruz. Bunun aday belirleme süreçlerinde etkili olacağını düşünüyorum." dedi.

AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

MALATYA, ŞANLIURFA, ADIYAMAN ve KİLİS

AK Parti'de Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'te yerel seçimlere yönelik temayül yoklaması yapılıyor.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Beydağı Gençlik Merkezi Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen temayül yoklamasında parti delegeleri dijital ortamda tercihlerini gerçekleştiriliyor.

AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, gazetecilere yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının hayırlı olmasını dileyerek, "e-temayül sisteminde vatandaşlarımız elektronik ortamda tercihlerini ortaya koyabiliyor. Şenlik havasında adayların belirlenmesi için oylarını kullanıyorlar. Bu sistem partinin demokratik süreçlere verdiği önemi gösteriyor." dedi.

KAYSERİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Milletimize dokunacak, gönüllere girecek, görev aldığı yerlere vizyon ve hizmet konusunda her şeyini ortaya koyacak güçlü adaylarla yolumuza devam edeceğiz. Güçlü adaylar derken öyle flaş isimler, marka isimleri kastetmiyoruz, bizim için güç milletin gönlüne girecek adaylar demektir." dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığının Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda yerel seçimlere yönelik yapılan temayül yoklamasına katılan Sarıeroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin ilk defa elektronik ortamda 81 ilde eş zamanlı temayül yoklaması gerçekleştirdiğini söyledi.

Sarıeroğlu, AK Parti'nin 16 yıl boyunca her alanda iddiasını ortaya koyduğunu, bugün de parti olarak teşkilatlarla bir demokrasi şöleni gerçekleştirdiklerini ifade etti.