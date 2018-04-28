AK Parti'de Temayül Yoklaması 2-3 Mayıs'ta

AK Parti'de adaylık degˆerlendirmesine alınacaklarla ilgili o¨n incelemeye katkı sagˆlaması amacıyla tes¸kilat mensuplarının go¨ru¨s¸u¨nu¨ o¨gˆrenmek ic¸in 2-3 Mayıs'ta temayu¨l yoklaması yapılacak.

AK Parti'de 24 Nisan'da başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar yarın sona erecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından, adaylık degˆerlendirmesine alınacaklarla ilgili o¨n incelemeye katkı sagˆlaması amacıyla tes¸kilat mensuplarının go¨ru¨s¸u¨nu¨ o¨gˆrenmek ic¸in tes¸kilat temayu¨l yoklaması gerçekleştirilecek. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak yoklamalar, 10.00-16.00 saatleri arasında il başkanlıklarınca belirlenen uygun salonlarda yapılacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da birden fazla salonda yoklama olabilecek.

Birden fazla sec¸im c¸evresi bulunan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da her bir sec¸im c¸evresinin aday adayları ic¸in ayrı liste hazırlanacak ve ayrı yoklama yapılacak. Tercih listeleri, yoklamaya katılacak kişi sayısından yüzde 10 fazla sayıda hazırlanacak.

Üyeligˆi devam eden Genel Merkez Parti Kurucular Kurulu U¨yeleri, İl Yo¨netim Kurulu Bas¸kan ve U¨yeleri, İl Genc¸lik ve Kadın Kolları Yo¨netim Kurulu Bas¸kan ve U¨yeleri, İl Demokrasi Hakem Kurulu Bas¸kan ve U¨yeleri, İl Disiplin Kurulu Bas¸kan ve U¨yeleri, parti u¨yeligˆi devam eden ve aday adayı olmayan eski İl Bas¸kanları İlc¸e Yo¨netim Kurulu Bas¸kan ve U¨yeleri, İlc¸e Genc¸lik ve Kadın Kolları Bas¸kan ve Yo¨netim Kurulu U¨yeleri, Parti U¨yesi Bu¨yu¨ks¸ehir, İl, İlc¸e ve Belde Belediye Bas¸kanları, Parti U¨yesi İl, İlc¸e ve Belde Belediye Meclisi U¨yeleri, Parti U¨yesi İl Genel Meclisi U¨yeleri, Belde Yo¨netim Kurulu Bas¸kan ve U¨yeleri, Belde Genc¸lik ve Kadın Kolları Bas¸kanları, Ko¨y ve Mahalle Bas¸kanları, Parti U¨yesi, 22, 23, 24, 25 ve 26. Do¨nem aday adayı olmayan milletvekilleri tes¸kilat temayu¨l yoklamasında oy kullanacak.

Önceki seçimler için yapılan temayül yoklamalarında sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve yöneticileri oy kullanırken, bu kez kullanmayacak.

Sayım do¨ku¨m işlemleri tamamlandıktan sonra sonuc¸lar bir tutanak halinde u¨yeler tarafından imzalanarak, oy pusulaları ile Genel Merkez Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlıgˆına teslim edilecek.