AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Batman İl Başkanlığı için teşkilat içinde temayül yoklaması yapıldı.

Parti binasında gerçekleştirilen temayül yoklaması AK Parti Bölge Koordinatörü Ejder Açıkkapı nezaretinde gerçekleştirildi.

Temayül yoklamasının ardından konuşan Açıkkapı, yerel seçimlerde Batman'da çok başarılı bir sonucu hep birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

Hep birlikte kollektif çalışarak Batman'ın bütün dinamiklerini harekete geçirerek inşallah başarılı bir sonuç alacaklarına inandıklarını kaydeden Açıkkapı, şöyle dedi:

"Çünkü bu bilgi ve beceri bizim teşkilatlarımızda vardır. Önemli olan birlik ve beraberliğimizi her şartta muhafaza etmemiz ve birlikte çalışabilmemizdir. AK Parti ailesi olarak yaklaşık 17 yıldır bir davaya inanarak yola çıktık. Davamız aslında 17 yıllık bir dava değil kökü mazide olan güçlü bir davadır ve biz ona inanarak yol yürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışır bir şekilde teşkilat olarak onunla yol yürümeye devam edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızla yol yürüyoruz, ona yol arkadaşlığı yapıyoruz. Ona yük olan değil, yükünü almaya çalışan kardeşleri olarak birlikte bir mücadele veriyoruz."