AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Aydın İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik, teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen temayül yoklamasına katılan AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, partisinin aldığı her kararı istişareyle, yoğun çalışma neticesinde olgunlaştıran bir parti olduğunu söyledi.

Partililerin hem büyükşehir hem de ilçe belediye başkan aday adayları için oy kullanacağını aktaran Milletvekili Yegin, şöyle konuştu:

"Önerilerini paylaşacaklar. Bugün oy kullanma işlemi bittikten sonra biz sistemi kapattıktan sonra genel merkezde, hangi ilçede hangi adaya ne kadar oy kullanıldığını, hangi isimlere oy verilmiş gibi bütün istatistikler genel merkezimizin tablosunda ve Genel Başkanımızın önünde hazır olacak. Dolayısıyla sonucu ne il başkanımız, ne ben, ne buradaki arkadaşlar, ne genel merkezdeki arkadaşlar bilemeyecek. Sadece Genel Başkanımız ve üst komisyonumuzun çalışma masasında olacak."

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ise, 2'si büyükşehir olmak üzere 64 aday adayı için oy kullanma işleminin yapıldığı bilgisini verdi.