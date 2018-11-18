AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.

Temayül yoklaması için kente gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ilk kez yeni bir sistemle oy kullanma işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Oy verme işleminin tüm Türkiye'de aynı anda saat 10.00'da başladığını ve 16.00'da biteceğini anlatan Zengin, "81 ilde ilk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yapıyoruz. Modern bir sistem. Hızlı bir şekilde oy verme işleminin yapılmasını hedefledik. 3 ton kağıt israfını önlenmiş oldu. Hızlı bir şekilde karar vericilerin önünde düşüyor sonuçlar. Heycanlıyız ve mutluyuz." diye konuştu.

Denizli AK Parti İl Başkanı Necip Filiz ise, temayül yoklamasında bin 700 delegenin oy kullanacağı belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle teşkilatlarımızın her neferiyle birlikte oluyoruz. Burada belediye başkan adaylarıyla ilgili görüşleri belirtiyorlar. Hem de istedikleri başka görüşler varsa onları iletmiş oluyorlar. Sonuçlarımızın hayırlar getirmesini temenni ediyorum."