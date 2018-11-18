AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Batman İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

Kültür Merkezinde yapılan yoklamada konuşan AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, AK Parti'nin 16 yılda girdiği her seçimde başarı elde ettiğini belirtti.

Başkan Güneştekin, "Yaklaşık 550 delegemiz var. İlçe ve beldelerle beraber 52 aday adayımız var. Bundan sonraki çalışmamızda anket ağırlıklı olacak. Bu sadece 52 aday adayın başvurusuyla ortaya çıkan isim listesi değil. Bunların dışında da tercihler ortaya çıkacaktır mutlaka. Halkın teveccühüne nail olan insanların tercih ettiği ismi aday yapacağız inşallah." diye konuştu.