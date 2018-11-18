AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Samsun İl Başkanlığı yerel seçimlerde partiden belediye başkanı adayı olmak için başvuranlara yönelik teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklamasına gitti.

Temayül yoklaması için Samsun'a gelen AK Parti Genel Merkezi Seçim İşleri Karadeniz Bölge Koordinatörü Bülent Yağmur, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenecek yoklama öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez elektronik ortamda temayül yoklaması gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

AK Parti'nin yeniliklerin ve gelişimin partisi olduğunu dile getiren Yağmur, şunları kaydetti:

"Aday adayları başvurularını malumunuz elektronik başvuru şeklinde alıyoruz bu seçim. Yani internete bağlanabilen her kardeşimiz evinden iş yerinden aday adayı başvurusunu yapabildi, istediğimiz evrakları sisteme girebildi ve ön başvurusunu gerçekleştirdi. Çıktısını alan aday adaylarımız il teşkilatımıza giderek kesin başvurusunu yapmış oldu. Bugün burada yapacağımız elektronik teşkilat temayülümüz de bilgisayar sitemleri üzerinden yapacağız."

Yetkililer, temayül yoklamasında 17 ilçede 104 belediye başkan aday adayı için yaklaşık 3 bin teşkilat mensubunun tüm illerle eş zamanlı olarak 10.00-16.00 saatlerinde dijital ortamda oy vereceğini belirtti.

Yoklamaya, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çalokoğlu, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile çok sayıda partili katıldı.