AK Parti'de Temayül Yoklaması

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı, yerel seçimlerde partiden aday olmak için başvuranlara yönelik, teşkilat içinde temayül yoklamasına gitti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, temayül yoklamasının AK Parti'nin geleneklerinden biri olduğunu söyledi.

Mahalli idareler seçimlerinde en çok adayı belirlemeye çalıştıklarını dile getiren Çalışkan, "Bir seçimden çıkıp bir diğer seçime gitmek için bizler her zaman hazırız. 24 Haziran'dan sonra 31 Mart seçimleri de bizim için yine başarının yakalandığı, zirveye çıkıldığı bir süreç olacak." dedi.

Bu arada, koordinatör milletvekillerinin gözetiminde, 57 belediye başkan aday adayı için gerçekleştirilen temayül yoklamasında, teşkilat mensupları ilk kez dijital ortamda eğilimlerini ortaya koyuyor.