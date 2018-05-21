AK Parti'de Sivas'ta Hedef 5'te 5

AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel, 24 Haziran seçimlerinden Sivas'ta hedeflerinin 5'te 5 vekil olduğunu söyledi.

AK Parti'de 24 Haziran'da yapılacak seçimlerden milletvekili aday listesi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, mevcut Sivas milletvekili Mehmet Habip Soluk, AK Parti Sivas Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, AK Parti Suşehri eski İlçe Başkanı Rüstem Yüce ve BBP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Sayan partinin Sivas'taki adayları oldu. Milletvekili listesinin belli olmasının ardından AK Parti Sivas İl Başkan Vekili Abdulkadir Demirel parti binasında düzenlediği basın toplantısında hedeflerinin 5'te 5 olduğunu söyledi.

Demirel,"Belirlenen listeyle seçime gireceğiz. 5 vekili de kazanarak bu yarışı tamamlayacağız. Listenin memleketimize, özellikle Sivas'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti büyük bir parti, güçlü bir parti bu kadar kısa süre içerisinde daha karşı taraf çatısını, penceresini oluşturamadan biz 44 tane aday adayımızı çıkardık, temayüllerini yaptık ve aday adaylığı mülakatlarını yaptık bunun sonucunda da adaylarımız belli oldu. Teşkilatın içerisinden gelmiş birinin listede olmasını çok arzuluyorduk ki teşkilatın içinden gelen Semiha hanımın 3'üncü sırada listede olması bizi oldukça sevindirdi." dedi.

Basın toplantısına AK Parti Sivas Milletvekili Adayı Semiha Ekinci, Merkez İlçe Başkanı Tarık Eminoğlu ve partililer katıldı. - SİVAS