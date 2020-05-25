AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
AK Parti'de partiler arası bayramlaşma AK Parti Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması ANKARA - AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.
25.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.05.2020 11:17
AK Parti'de partiler arası bayramlaşma
AK Parti Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun konuşması ANKARA - AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. AK Parti heyeti ile CHP heyeti video konferansla bayramlaştı. (1)
Kaynak: AA