AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı
AK Parti'de partiler arası bayramlaşma AK Parti Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı.
25.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:54
AK Parti'de partiler arası bayramlaşma
AK Parti Genel Başkan Yardımsıcı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın konuşması ANKARA - AK Parti'de partiler arası bayramlaşma video konferansla yapıldı. AK Parti heyeti ile MHP heyeti video konferansla bayramlaştı. (2)
Kaynak: AA