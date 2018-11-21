AK Parti'de Oklar Menderes Türel'i Gösteriyor

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olacağını, kanaatlerinin bu yönde olduğunu ve genel merkezden aldıkları duyumların da bunu desteklediğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi esnafıyla kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya'daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarının ise yeniden Menderes Türel olacağını, kanaatlerinin bu yönde olduğunu belirten Taş, "Adayımızın Menderes Türel olacak konusunda kanaatimiz oluştu genel merkezden aldığımızı bilgiler bu yönde, bizi teyit eder yönde son nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir. Haliç Kongre Merkezinde Büyükşehir Belediye Başkan adayımız ile birlikte 19 ilçe başkanı Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanacaktır" dedi. - ANTALYA