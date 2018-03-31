AK Parti'de Nöbetçi Vekil Uygulaması

AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kayseri İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dedeoğlu, "nöbetçi vekil" uygulaması kapsamında partisinin il binasında gazetecilere Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Parti olarak yoğun bir tempo içerisinde çalıştıklarını belirten Dedeoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz, Zeytin Dalı Harekatı'nı 58 günde tamamladık. Afrin operasyonun da 58 günlük zaman zarfında, 156 tane asker kardeşimiz yaralandı ve memleketlerine döndüler. Ancak yaraları iyi olmadan bu askerlerimizin talepleri şuydu. Oradaki kardeşlerimiz teröristler ile mücadele ederken biz burada duramayız diye yaralı olmalarına rağmen Afrin'e gittiler. Dünya tarihinde böyle bir şey görülmemiş. Ben bütün kardeşlerimizin alınından öpüyorum."