AK Parti'de Nevzat Büküm Yeniden Milletvekili Aday Adayı Oldu

1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Manisa 9. sıra milletvekili adayı olan iş adamı Nevzat Büküm, 24 Haziran seçimlerinde yeniden AK Parti milletvekili aday adayı oldu.

İş adamı Nevzat Büküm, AK Parti Manisa milletvekili aday adaylığı başvurusunu yaptı. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti Manisa 9. sıra milletvekili adayı olan Nevzat Büküm, 24 Haziran seçimleri için yeniden kolları sıvadı. Büküm, hafta içi il ve ilçe teşkilatlarının hazırladığı aday adayı tanıtım programları çerçevesinde teşkilat mensuplarıyla buluştu, kendisini tanıtarak seçimlere yönelik düşüncelerini aktardı. 18 yıldır Ankara'da hem siyaset hem de bürokraside değişik kademelerde görev alan Büküm bilgi, birikim, deneyim ve tecrübelerini teşkilat mensuplarına anlattı ve desteklerini istedi. Büküm, "Ülkemizin çok kritik dönemlerden geçtiği şu günlerde MHP ile yaptığımız Cumhur ittifakının ve erken seçim kararının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bir önceki dönem 9. sıra milletvekili adayı olarak teşkilatımızla birlikte Manisa'mızın bütün ilçelerini karış karış gezerek, uyumlu ve güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Bunun neticesinde de 5 milletvekilini Ankara'ya göndermeyi başardık. Bu dönemde de 10 kişilik milletvekili aday listesinde olsam da olmasam da yine sizlerle birlikte partimiz için Manisa'mız için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

24 Haziran seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni, güçlü ve özgür bir Türkiye kurulacağını ve yeni dönemde Meclis'in ihtisas meclisi olarak görev yapacağını ve Ak kadroların da bu doğrultuda pozisyon alacağını ve şekilleneceğini belirten Büküm, konuşmasına şöyle devam etti: "Aday olmamın başlıca üç nedeni var. Bunlardan birincisi; ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın ve partimizin belirlediği 2023 vizyonuna ve gelişmişliğine ulaşmasının ve gerçek anlamda bağımsız olmasının, savunma sanayi ve teknoloji alanında sağlayacağımız atılımlar ve bağımsız üretim sayesinde mümkün olabileceğine inanmaktayım. Son 15 yılda yapılan büyük atakları artan ivme ile devam ettirerek, Türkiye'de savunma sanayi devrimini sonuca götürmek, elektronik ve savunma teknolojilerinde dışa bağımlılığı minimize etmek zorundayız. Bunu gerçekleştirecek yasal düzenlemelere parlamento çatısı altında katkı sunmak istiyorum. İkincisi; üniversitede aldığım eğitimleri, hem iş hayatım hem de siyasi geçmişimdeki tüm bilgi ve birikimleri verimli bir şekilde Manisa için kullanmak ve sanayi ve tarım şehri olan Manisa'mızı aynı zamanda bir teknoloji kenti haline getirmek, daha çok iş daha çok AŞ ortamı sağlamak istiyorum. Bakan danışmanlıkları yaptığım dönemde teşkilatlarımızın sıkıntılarının ve taleplerinin neler olduğunu bizzat yaşadım ve gördüm. Bu konuda edindiğim tecrübelerle, teşkilatımızın ve halkımızın kendileri ve Manisa'mızla ilgili bu talep ve sorunlarına en hızlı bir şekilde çözümler oluşturabilmek, halk ve teşkilatlar ile Bakanlıklar arasında köprü olabilmek üçüncü amacımdır"

Nevzat Büküm kimdir?

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Nükleer Enerji Mühendisliği'nde iki yıl okuduktan sonra, 1996 yılında aynı Fakültenin Elektrik-Elektronik Mühendisliği İngilizce bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünü Yüksek Lisans derecesiyle bitirdi.

İş Hayatına TRT Genel Müdürlüğünde Bilgi İşlem ve Güvenlik alt yapısı çalışmalarını yaparak başladı. Daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinde elektronik sistemler konusunda çalışmalar yaptı. 2003-2005 yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde Siyasi Danışman ve Bilişim ve Elektronik sistemlerle ilgili Bakan Danışmanı olarak çalıştı. 2005-2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı bünyesinde yine Siyasi Danışman ve Bilişim ve Elektronik sistemlerle ilgili Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. Kasım 2011 itibariyle İçişleri Bakanlığındaki görevinden ayrılarak, Kasım 2011-2013 ile Eylül 2016 -Aralık 2017 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi'nde konut, hastane, okul gibi yapıların elektrik-elektronik sistemlerinin kontrol ve kabul işleri ve işlemlerini yaptı. Büküm, halen savunma sanayi, siber güvenlik ve elektronik-bilişim konularında serbest mesleki çalışmalar yapmaktadır. - MANİSA