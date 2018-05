AK Parti'de Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Rekor Katılım

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesinde AK Parti'de aday adaylığı başvuru süreci rekor bir katılımla sona erdi.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, aday adaylığı başvuru sürecini tamamladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimleri öncesinde partilerine destek verip, Türkiye'nin geleceğine katkı koymak isteyen Türkiye ve AK Parti sevdalısı 301 aday adayının yoğun ilgisi ile süreç bu akşam tamamlandı.

27. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığı başvuru sürecine katılan 301 aday adayının, 246'sını erkek, 55'ini kadın, 20'sini genç ve 25'ini engelli adaylar oluşturuyor. Aday adaylarının 159'u 1. Bölgeden, 142'si 2. bölgeden başvuru yaptı. Başvuru yapan 25 engelli adayın 21'i erkek, 4'ü kadın, yine başvuru yapan 20 genç adayın 15'i erkek, 5'i kadın adaylardan oluşuyor.

İl Başkanlığına yapılan başvurular sona ererken, genel merkezden sisteme yapılan girişler devam ediyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, sürecin Türkiye, AK Parti ve adaylar adına hayırlı olmasını diledi. Başkan Salman, başvuru sürecine yoğun ilgi gösteren AK Parti sevdalılarına teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Partimizin, ülkemizin önüne koyduğu büyük hedefler yolunda önemli bir eşik niteliğinde olan 24 Haziran seçimleri öncesinde partimize gösterilen teveccüh ülkemizin geleceği adına sevindirici. Bursa, her zaman olduğu gibi daha güçlü bir Türkiye hedefimize sahip çıktı. Partimizin gücüne güç katan bu dava arkadaşlarımız ve halkımızın her fırsatta sergiledikleri bu güvendir. Tüm aday adaylarımıza teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde teşkilatlarımızın fikirlerini alacağımız temayül sürecimiz var. İnşallah 05.05.2018 Cumartesi Günü, 10.00 - 16.00 saatleri arasında Merinos AKKM Osmangazi Salonu önündeki fuaye alanında temayül yoklamamızı gerçekleştireceğiz. Daha sonra ise teşkilatlarımız, genel merkezimiz ve şehrimizin her kesimini temsil eden sivil toplum kuruluşlarımızla gerçekleştireceğimiz detaylı istişareler sonucunda adaylarımız belli olacak. İnşallah hep birlikte bu güzel ülkenin geleceği için 'Çalınmadık kapı, sıkılmadık el' bırakmamacasına şehrimizin her noktasında olacak ve halkımıza yeni dönemde hedeflerimizi anlatacağız. İnanıyorum ki milletimizin de her zaman olduğu gibi partimize karşı göstereceği teveccühle büyük hedeflerimiz yolunda önemli bir virajı daha hep birlikte geçeceğiz." - BURSA