AK Parti'de Aday Gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan İlk Açıklama

AK Parti milletvekili aday listesi kesinleşti. Üç dönemdir milletvekilliği yapan Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar adaylık listesinde yer almadı. Metiner, yaptığı açıklamada üzgün ve kırgın olmadığını söylerken, Tayyar da "Durmak yok yola devam" mesajını paylaştı.

"ASLA ÜZGÜN VE KIRGIN DEĞİLİM"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in açıklamaları şöyle: Bu dönem listede yokum. Asla üzgün ve kırgın değilim. Reisimiz 3 dönem tercihiyle onurlandırdı. Milletvekili yaptığında iyi, yapmadığında kötü diyenlerden olmadık. Olmayız. Bizim için aslolan davamızdır. Şahsını davasından önde görenler kaybederler.

"BİATSA BİAT İTAATSA İTAAT"

Metiner, Hep şunu söyledim: Milletvekili olmak kutsallarımız arasında bulunmuyor. Biatsa biat itaatsa itaat. Ölümüne seninleyiz Reis! Durmak yok, yola devam! 15 Temmuz zaferimizi 24 Haziran'da taçlandırmak için sahadayız. Yeni dönemde aday olan kardeşlerime başarılar diliyorum.

"YENİ DÖNEMDE HERKESTEN ÇOK ÇALIŞTIĞIMIZI GÖRECEKTİR"

Herkes yeni dönemde herkesten çok çalıştığımızı görecektir. Kim ki aday gösterilmediği için küser yanlış yaparsa namert olsun. Sadakatimizin makamlara bağlı olmadığını herkes görecektir."

ŞAMİL TAYYAR'DAN DURMAK YOK YOLA DEVAM MESAJI

Aday gösterilmeyen bir diğer isim Şamil Tayyar ise "AK Parti 27.Dönem milletvekili aday listesi açıklandı. Durmak yok yola devam." mesajını paylaştı.