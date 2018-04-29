AK Parti'de Milletvekili Aday Adaylığı Süreci Uzatıldı

AK Parti Manisa İl Başkanlığı, 27. dönem AK Parti milletvekilliği aday adaylığı başvurularının 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

AK Parti Manisa İl Seçim İşleri Başkanı Ataman Taydaş tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Genel merkezimizden gelen talimat doğrultusunda, 27. dönem aday adaylığı başvuru süresi uzatılmıştır. Buna istinaden başvurular 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 19.00'a uzatılırken teşkilat temayül yoklaması da 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10.00 ile 16.00 arasına alınmıştır. Şu ana kadar aday adaylığı başvuru sayımız 70'e ulaşmış bulunmaktadır" - MANİSA