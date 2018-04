AK Parti'de Milletvekili Aday Adaylığı Süreci

AK Parti'de dün başlayan 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı süreci, 29 Nisan'da sona erecek.

AK Parti'de dün başlayan milletvekili aday adaylığına müracaatlar devam ediyor. Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra 81 ilde başvurularını yapıyor.

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, parti genel merkezindeki başvuru merkezini ziyaretinin ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İlklerin yaşanacağı seçim sürecine girildiğini söyleyen Sorgun, Türkiye'nin, 16 Nisan halk oylamasıyla önemli bir değişime imza attığını hatırlattı.

Uyum yasaları kapsamında ilk paket düzenlemenin 13 Mart'ta, ikinci paketin ise dün akşam Meclisten geçtiğine dikkati çeken Sorgun, "Yüksek Seçim Kurulu takvimini resmileştirmesi, netleştirmesi için bunu bekliyordu." dedi.

İlk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde seçime gidildiğini, cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekili seçiminin birlikte yapılacağını belirten Sorgun, seçime iki aydan daha az zaman kaldığını söyledi.

Dün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, alınan karar gereği aday adaylığı sürecinin 81 ilde başladığını dile getirdi.

Bu kapsamda, bütün illerde Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) kurulduğunu, il ve ilçe SKM başkanlarının belirlendiğini bildiren Sorgun, "AK Parti, kurumsal bir partidir. Hiç seçim olmayacakmış gibi dingin, sakin, kararlı ama yarın seçim olacakmış gibi de heyecanlı ve hazırlıklı olan bir partidir. Bu, sandıktaki temsilcimizden genel başkanımıza kadar böyledir. Gördüğünüz gibi bir kısımları halen çatıda, bacada, tabanda, tavanda gezerken bizim cumhurbaşkanı adayımız netleşti." diye konuştu.

"Gizli kapaklı ittifaklar resmi hale geldi"

Sorgun, partiler arasında ilk kez ittifak yapıldığına işaret ederek, "Daha önce kıyıda köşede, merdiven altında yapılan gizli kapaklı ittifaklar, anayasa değişikliğinden sonra yapılan kanun değişikliğiyle artık resmi, şeffaf hale geldi." dedi.

Seçim kapsamında ilk kez 18 yaşındaki gençlerin aday adayı olabileceğini hatırlatan Sorgun, "Yine ilk defa gerçekten içimizi sızlatan, burkan görüntüler olmayacak, yatağa bağımlı olan vatandaş sandığa gitmeyecek, sandık onun ayağına gelecek. Bu bizim yaklaşımımızı göstermesi bakımından çok önemli değişiklikler." ifadesini kullandı.

Sorgun, MKYK'nin aldığı karar gereği başvuru aidatı olarak erkek aday adaylarından 6 bin lira, kadın ve genç aday adaylarından 3 bin lira, engelli adaylardan ise bin lira alındığını aktardı.

Aday adaylarına pozitif bir ayrımcılık uyguladıklarını dile getiren Sorgun, sürecin millete, memlekete ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Sorgun, aday adaylığı sürecinin dün başladığını, pazar günü saat 24.00'e kadar devam edeceğini belirtti.

"Muhatabı ben değilim"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sorgun, cumhurbaşkanlığı seçimi için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine, "Sorunuz önemli ama muhatabı ben değilim. Sorunuzun muhatabı Sayın Gül'dür ama baktığımızda iş deyim yerindeyse adeta borsaya düşmüş gibi. Her gün biri sürülüyor, biri çekiliyor, biri çıkıyor, biri iniyor. Bu konuda kim kimin karşısında, kimin yanında belli değil, her gün, her saat sürekli Ankara'da, İstanbul'da borsa iniş çıkış yapıyor." dedi.

Seçim sürecine ilişkin soruya Sorgun, "Prensip kararlarını, yol haritamızı önce MYK'mizde görüştük, dün de MKYK'de görüştük. Bir kısım yetkileri aldık, yol haritamızı belirledik. Bu konuda bazı yerlerde, il başkanlıklarımızda süreci takip edeceğiz. Her gün akşam itibarıyla sonuçları alacağız. Sürekli, 24 saat koordineli çalışıyoruz. Bizde kişiler değil, kurallar önemli. Kuralların olmadığı yerde krallar olur. AK Parti, prensiplerin, kuralların partisidir." karşılığını verdi.

Bu süreçte gazetecilerle siyasetçilerin yoğun çalışacağını vurgulayan Sorgun, "Biz yoğun çalışınca siz yoğun çalışıyorsunuz. Siyasetle basının kaderi beraberdir. AK Parti'nin kaderi, ülkemizin kaderiyle özdeştir. Bu, siyaseten söylenmiş bir söz değildir. Vaka budur." değerlendirmesini yaptı.

Aday adaylarının başvuru heyecanı

Anne ve babasıyla parti genel merkezine gelerek milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Muhammed Berkay Gürbüz, "Milyonlarca genci temsil etmek için aday adayı oldum. Türkiye her zaman en iyisini hak etmiştir ve edecektir. Bunun için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım ve kendime inanıyorum." dedi.

20 yaşındaki Gürbüz, başvurusunun eğitimine engel olmadığını, tahsilini sürdüreceğini dile getirdi.

Milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Avukat Zeynep Gül Yılmaz, "Mutluyum, heyecanlıyım, gururluyum. AK Parti'ye kadın milletvekili olmak istediğim için başvuru yaptım." diye konuştu.

Aday adaylarından Doktor Erkan Ölçücüoğlu, "Ankara'da yaşıyorum, 15 Temmuz gazisiyim, üroloji doktoruyum. 17 yıldır doktorum. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız öngörürse milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yüzden AK Parti Genel Merkezi'ne geldim." dedi.

Memleket için hayırlı bir seçim olması temennisinde bulunan Ölçücüoğlu, "15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarının, Sayın Cumhurbaşkanımızdaki yerini biliyoruz. Bunu inşallah partideki hizmetimle devam ettirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aday adaylığı başvurusu yapan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Fatih Karaman da "Önemli olan Cumhurbaşkanımızın omuzundaki yükü bir nebze hafifletmek. Uyumadan çalışacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin her yerinde çalışma kabiliyetine sahibiz"

Engelli aday adaylarından Ahmet Uğur Baran, seçimin vatan ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Daha önce de milletvekili aday adaylığı başvurusu yaptığını anlatan Baran, şunları söyledi:

"İnşallah bu sefer Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu ve bundan sonraki süreçte iç ve dış odaklı saldırılara hiçbir zaman boyun eğmeyeceğini hep birlikte göstermek için tekrar aday adaylığı başvurumu yapıyorum. İzmir'den aday adaylığı için başvurumu yapıyorum fakat Türkiye'nin her yerinde çalışma kabiliyetine çok şükür sahibiz. AK Parti teşkilatlarının içinde yetiştik, halen daha aktif görevliyiz. AK Parti İzmir Engelli Koordinasyon Merkezi İl Başkanıyım. Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya hazırız, Türkiye'nin her yerinde teşkilatlarımız, ülkemiz, vatanımız için görev yapabiliriz."

Bu arada, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı ve AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu da 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'ne ilişkin aday adaylığı başvurusu yapanlar arasında yer aldı.