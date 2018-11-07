AK Parti'de Mehmet Özhaseki'nin Ankara Adaylığı Kesinleşmek Üzere

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Aday olmanın ağırlığı" başlığıyla yayımlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak kulis yazdı. Sarıkaya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkanı Mehmet Özhaseki'nin Ankara adaylığının kesinleşmek üzere olduğunu öne sürdü.

"ÖZHASEKİ, KESİNLEŞMİŞ GİBİ"

"AK Parti kulisinde konuşulanlara göre Kayseri milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin Ankara Büyükşehir adaylığı kesinleşmiş gibi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Benzer durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım için de geçerli. Ekonomi gazetecisi diliyle söylersem, AK Parti'de Yıldırım'ın İstanbul adaylığı satın alınmış."

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki

"İZMİR İÇİN İKİ İSİM ÖNE ÇIKIYOR"

Sarıkaya, İzmir için AK Parti'de iki ismin öne çıktığını söyledi. "İlki İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu" diyen Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Soylu'nun yakın çevresine, "Daha yapacak çok işimiz var, işimize bakalım" dediği biliniyor. Özgener'in ise Ticaret Odası Başkanlığı'nda başlattığı projeleri bitirme kararlılığını sürekli dile getirdiğine işaret ediliyor." diyen Sarıkaya, "Dikkat çeken, muhalefet gibi iktidar partisinde de büyükşehir adaylıkları için adı geçen sayısının az olması." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

"MİLLETVEKİLLERİ, BELEDİYE BAŞKANLARIYLA TERS DÜŞMÜŞ"

"AK Parti'de nedeni konusunda ileri sürülen gerekçelerden biri, eski büyükşehir belediye veya il başkanlarının ağırlıklı bölümünün bu dönem milletvekili olması. Örneğin Samsun'un da arasında bulunduğu bazı illerde milletvekilleriyle belediye başkanları ters düşmüş. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir'in de arasında bulunan illerde büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınmış olması da bu makamlara teveccühü azaltmış."

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR ?

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde 25. Dönem Kayseri Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve onaylanan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu.

24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.

18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Halen bu görevini sürdürmektedir.