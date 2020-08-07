AK Parti'de kongre süreci yeniden başladı AK Parti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen kongrelerine, normalleşme süreciyle Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçeleriyle yeniden başladı.

AK Parti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ara verilen kongrelerine, normalleşme süreciyle Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçeleriyle yeniden başladı.

AK Parti Bursa Milletvekili ve Karabük Koordinatörü Mustafa Esgin, Eflani Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan kongrede, kongrelerin kendileri için yenilenme olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 7. olağan kongrelerine, yaklaşık 5 ay önce başlattıklarını hatırlatan Esgin, Karabük'te de Yenice ve Eskipazar ilçelerinde kongreleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Esgin, salgının bütün dünyayı etkilediği gibi Türkiye'yi de etkilediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu nedenle kongrelerimize ara verdik. Haziran başından itibaren yeni normalleşmeyle birlikte hayat devam ediyor. Ama tabi hastalık da bir taraftan devam ediyor. Biz de kongrelerimizde özellikle vaka sayımızın düşük olduğu ilçelerden başlayarak, sürecimizi devam ettiriyoruz. Herkes çok duyarlı davrandı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen riayet edildi. Salonun dizaynı ve havalandırılması belirlenmiş kriterlere göre yerine getirildi."

Daha sonra kongrede mevcut başkan Ersin Cebeci güven tazeledi.

Kongreye, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Başkanı İsmail Altınöz, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul ile çok sayıda partili katıldı.

Ovacık'taki kongrede de mevcut başkan Ahmet Şahin, yeniden seçildi.

Kaynak: AA