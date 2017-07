AK Parti'de Kongre Süreci Başladı

AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, 4 Temmuz 2017 tarihi itibariyle başlayan kongre sürecinin 25 Şubat 2018'de tamamlanacağını söyledi. Başkan Fikret Yeni, ayrıca 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün unutulmaması ve bir daha yaşanmaması için de çeşitli etkinliklerin yapılacağını ifade etti.



Konuyla ilgili açıklama yapan Yeni, AK Parti'nin, ciddi kurumsal kimliğinin yanı sıra, dünyada belki de eşi benzeri olmayacak derecede teşkilatlanma yapısını ortaya koyan, bir buçuk milyonun üzerinde teşkilat mensubu ve 10 milyonun üzerinde üyesi olan, muhteşem bir sivil toplum örgütü olduğunu söyledi.



Başarının sırrı



Yeni, Kurumsal yapıyı ortaya koyan, birçok sivil toplum örgütü ve siyasi partiyi imrendirecek duruş sergileyen AK Parti'nin, girdiği her seçimi kazanması ve sürekli başarılarla anılmasının temelinde değişimin ve dönüşümün sağlıklı bir şekilde yapılmasının yattığını belirterek, "Bu da aslında teşkilat mensubu arkadaşlarımızın, dava şuuru ile hareket etmesi ve bu dava şuuru çerçevesinde kendisine verilen görevi en iyi şekliyle yapıp, kendinden sonra gelen insanlara sağlıklı bir şekilde teslim etmesi şiarıyla hareket eden teşkilat mensupları olmasından kaynaklanıyor" dedi.



3 yılda 5 seçim



İl ve ilçe kongrelerinin 2014'de yapıldığını hatırlatan Başkan Fikret Yeni, "3 yıldan fazla oldu kongrelerimiz yapılalı. Bu süreç içerisinde hiçbir teşkilatların yapmadığı şekilde 5 tane seçim atlattık. Ayrıca hiç bir seçimle mukayese edilmeyecek derecede yorgunluk ortaya konulan, hatta psikolojik anlamda yorgunluk ortaya konulan ve bu coğrafyanın görmüş olduğu en hain darbe girişimi ile karşı karşıya kalıp, bu darbe girişimine karşı halkımızla yekvücut olmak suretiyle bir duruş ortaya koyan teşkilatlarımız doğal olarak kendilerine verilen bu emaneti layıkıyla yapmanın huzuru içerisinde bir başka arkadaşımıza görevi tevdi etme iradesini ortaya koyabilir" diye konuştu.



Yorulanlar olabilir



Teşkilatların ciddi çalışmalar yaptığını ifade eden Yeni, "Bu teşkilatlar Türkiye'nin geleceğini yakalatacak, Türkiye'ye çağ atlatacak, halk oylamasında milletimizin neden 'Evet' demesi gerektiği noktasında mesai harcadılar. Bırakın onu milletimizle beraber, yeri geldi milletimizin önünde olmak kaydıyla hain darbe girişimine karşı göğsünü siper etti. Bu teşkilatlarımız hakikaten emek verdiler. Bu teşkilatlarımızdan Allah razı olsun. Ama yorulanlar veya uzun süreli görev yapmanın ortaya koyduğu bir metal yorgunluğu varsa da bu arkadaşlarımızın yeni arkadaşlara görevi devretmesi noktasında bir irade ortaya kondu" şeklinde konuştu.



Kurumsal bir yapıya sahibiz



AK Parti İl Başkanı Yeni, AK Parti'nin kurumsal bir yapıya sahip olmasından dolayı her zaman istişareye önem verdiğini söyleyerek, "Bizim gerek ilçelerle ilgili, gerekse illerle ilgili siyasi büyüklerimizin, milletvekillerimizin, kanaat önderlerimizin görüşleri alınacak. Teşkilatlarımız içerisinde gerçekten bir yorgunluk veya metal yorgunluğu, yani ortaya konulan o enerji çerçevesinde kendisinden daha iyi yapacağı düşünülen bir çerçeve oluşturulabilecekse bunlar için bir değişim belirlenecek. Keza illerle ilgili de öyle olacak.



sayın Cumhurbaşkanımız 21 Mayıs'ta yapılan olağanüstü kongremizde bu teşkilatlara teşekkür etti. Bu teşkilatları halk oylamasında milleti sağlıklı aydınlıkları için teşekkür etti" dedi.



Süreç başladı



Başkan Fikret Yeni kongre sürecine ilişkin de şunları söyledi:



"4 Temmuz 2017 itibariyle kongre sürecimiz başladı. Kongre sürecinde önce beldelerimiz ki Adana Büyükşehir Belediyesi olduğu için bizim beldemiz yok, olanlar için önce beldelerimizin seçimleri yapılacak. Sonra ilçelerimizin delegeleri belirlenecek. Delege tespitlerinden sonra 19 Ağustos itibariyle ilçelerin seçim takvimleri belirlenecek. Yaz mevsimi olması dolayısıyla yayla vasfında olan ilçelerimizden başlamak suretiyle 12 Kasım'a kadar ilçelerimizin kongrelerini yapacağız. Ondan sonra Türkiye genelinde 12 Kasım 2017-25 Şubat 2018 tarihleri arasında il kongrelerimiz yapılacak. İl kongrelerimizden sonra 6'ıncı Olağan Büyük Kongremiz yapılacak.



Kongre sürecinde hiçbir kırgınlık olmayacak. Ben bunu açık ve net bir şekilde ifade edebilirim. Çünkü bizde eski yok. Eski teşkilat mensubu diye bir şey yok. Yani bundan önceki teşkilat mensubu var. Bizden önceki arkadaşlarımız bizlere çok güzel çalışma ortamı bıraktılar. Onların bu zamana kadar hazırladıkları o güzel çalışmaların meyvesini toplama imkanını bize bıraktılar. Biz de dua ve temenni ediyoruz ki, bir gün biz de bu makamı bıraktığımızda, bir gün biz de bu nöbeti devrettiğimizde nöbeti devralan arkadaşlarımız bize aynı duayı yapsınlar. Çünkü biz bir davanın mensuplarıyız, biz dava şuuruyla yaklaşıyoruz. AK Parti bir davadır. AK Parti millete nasıl hizmet edebilirimin kaygısını taşıyan bir davadır."



"15 Temmuz'u unutmayacağız"



15 Temmuzun yıl dönümü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fikret Yeni, şunlara değindi:



"15 Temmuz gerçekten bu milletin bu coğrafyada bin yılı aşkın tarihinde gördüğü, görebileceği en hain geceydi. Yani bu topraklar bir daha inşallah böyle bir hain gece yaşamaz. Hatta hiçbir toprak böyle bir hainlik yaşamasın. Kendi vatan evladının vatan savunması için kendisine vermiş olduğu o silahları o vatanı oluşturan millete karşı doğrultup onlara acımasızca ateş eden, o hainliğini ortaya koymaktan çekinmeyen aklını, beynini satmış o hainlerin ortaya koyduğu acımasız tablonun ben dünyanın hiçbir parçasında yaşanmamasını temenni ediyorum. Hele ülkemizde Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Ama öyle bir gece yaşanacaksa da eğer en şanlısı 15 Temmuz gecesi yaşandı. Bu millet yaşattı. Nasıl ki bu milletin ecdadı Çanakkale'de, bu milletin ecdadı Dumlupınar'da, Sakarya'da şanlı şerefli bir tarih ortaya koyduysa bu millete ecdadına yakışır duruşu 15 Temmuz'da ortaya koydu."



Hainlere karşı muhteşem bir duruş ortaya koyulduğunu vurgulayan Yeni, "Hiçbir siyasi düşünceye, hiç bir ayrışma düşüncesi olmadan tamamen ortak bir paydayla, vatan paydasıyla, devlet paydasıyla, bayrak paydasıyla, ezan parasıyla, yani adını ne koyarsanız koyun ama tekbir paydayla topyekün hareket etti. Bir daha yaşanmaması için de hiçbir şekilde unutulmaması gereken o gecenin bundan sonra her zaman hatırlanması gerektiği kanaatindeyim. Zaten Cumhurbaşkanımız da bu minvalde, Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından 15 Temmuz programları yapılacak. 11 Temmuz itibariyle başlayacak. 15 Temmuz şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilecek, dualar edilecek, 15 Temmuz şehitlerimiz adına yemekler verilecek. 15 Temmuz şehitlerimiz adına selalar okunacak. 15 Temmuz şehitlerimiz adına camilerde mevlitler okutulacak, Kur'an-ı Kerim hatim edilecek" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz'u bir daha yaşamamayı temenni eden AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, "Allah göstermesin ama böyle bir gece yaşanması gerekiyorsa 'Biz hazırız. Daha şanlı, daha yürekli biz buradayız' mesajı vermek durumundayız. Bunun için de Adana'da da programlar yapılacak" dedi. - ADANA