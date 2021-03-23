AK Parti'de kongre heyecanı
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AK Parti'de kongre heyecanı

23.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:09
AK Parti'de kongre heyecanı

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bilecik İl Koordinatörü Berk Mersinli bir takım ziyaretler için kentte geldi.

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Bilecik İl Koordinatörü Berk Mersinli bir takım ziyaretler için kentte geldi.

Mersinli, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile bir takım istiarelerde bulundu. Ardından il, ilçe, kadın kolları ve belediye başkanlarının katılımıyla bir toplandı yapan Mersinli, teşkilatla AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi hakkında istişarelerde bulundu. - BİLECİK

AK Parti'de kongre heyecanı
AK Parti'de kongre heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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