AK Parti'de Kahraman ve Davutoğlu ile Birlikte 7 Önemli İsim Aday Değil
AK Parti'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu 23 ismin, milletvekilliği seçimlerinde adaylık için başvurmadığı bildirildi.
AK Parti'de TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın da aralarında bulunduğu 23 ismin, milletvekilliği seçimlerinde adaylık için başvurmadığı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com