AK Parti'de istişare toplantısı

AK Parti'de istişare toplantısı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

13.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:53
AK Parti'de istişare toplantısı

Genel Başkanvekili başkanlığında, milletvekillerinin katılımıyla parti genel merkezinde istişare toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı 'ın, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere 'ne gitmesinin ardından AK Partili milletvekilleri istişare toplantısında bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleşen toplantı öncesi, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı açıklamada bulundu. Bostancı, "Toplantının gündemi, malum AK Parti bir kongre sürecinde. Şu anda teşkilatlarda çalışmalar sürüyor. O çerçevede milletvekillerinin teşkilata yönelik çalışmalarda yapıp edecekleri çalışmalar esasında bir gündem var. Meclis çalışmaları gündemde yok. Sadece kongre sürecine ilişkin milletvekillerini bilgilendirme" dedi.


Kaynak: DHA
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