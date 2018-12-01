AK Parti'de İstifa Eden 8 İlçe Başkanı Yeniden Adaylık İçin Başvuru Yaptı

AK Parti, Bursa'da ilçe belediye başkan adaylığı için yapılan başvurulara, 8 ilçe başkanı da katıldı. Yasal prosedür gereği bugün görevlerinden istifa eden 8 AK Parti İlçe Başkanı, bulundukları ilçelerde belediye başkan adaylığı için başvuru yaptılar.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak görevdeki başkan Alinur Aktaş'ta karar kılan AK Parti'de, ilçe belediye başkan aday adaylığı için istifalar bugün itibariyle sona erdi.

Aday adaylığı için görevlerini bırakan AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Mudanya İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Kanar, Yenişehir İlçe Başkanı Adnan Kamil, Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, Orhaneli İlçe Başkanı Ali Aykurt, Keles İlçe Başkanı Mehmet Keskin ve Harmancık İlçe Başkanı Yılmaz Ataş ilçelerinde belediye başkan aday adayı olmak için başvuruda bulundular.

AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman,31 Mart yerel seçimlerine katılacak adayları belirlemek için Genel Merkez tarafından titiz bir çalışma yürütüldüğünü söyledi. İlçe Belediye Başkan adaylığı için partiye yoğun başvuru olduğunu hatırlatan Salman, 17 ilçe için şimdiye kadar yapılan 176 başvuruya, 8 ilçe başkanının da eklendiğini açıkladı. Yasal prosedür gereği ilçe başkanlığı ve ilçe yöneticiliği görevlerinde bulunanların 1 Aralık 2018 tarihi itibarıyla istifa etmeleri gerektiğini belirten Başkan Salman, "Genel merkezimiz, aday adayı olmak isteyen başkanlarımızın ve yöneticilerimizin istifa etmeleri gerektiğini bildirdi. 8 ilçe başkanımız da yeni bir görev arzusu ile istifa ederek, adaylık başvurusunda bulundu. Herkes kendi iradesiyle istifa ederek yeni bir göreve talip olmuştur. Ancak kararı verecek olan genel merkezimizdir" dedi. İl Başkanı Ayhan Salman Genel Merkez tarafından 15 gün içerisinde adayların netleşeceğini de belirtti. - BURSA