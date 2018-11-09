AK Parti'de İlk Aday Adayı Murat Caymaz Oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, AK Parti'de Düzce Belediye Başkanlığı aday adaylığı müracaatını yaptı.

AK Parti'de belediye başkanlığı aday adaylığı müracaatları başladı. Düzce Belediye başkanlığı için ilk aday adaylık müracaatı yapan eski Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz oldu.

Caymaz, müracaat dosyasını AK Parti Düzce İl Başkan Yardımcısı Özgür Bergut'a verdi.

İl başkan Yardımcısı Özgür Bergut, aday adaylık sürecinde Caymaz'a başarılar dileyerek "Murat Caymaz zor bir göreve talip oldu. Başarılı bir arkadaşımız, belediye bünyesinde de meclis üyeliğinde de başarılı çalışmalarda bulundu. Belediye başkan yardımcılığı görevinde de bulundu. Belediyeciliği ve belediyeyi iyi bilen bir kardeşimiz. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

Başkan aday adayı Murat Caymaz, "AK Parti 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Düzce Belediye Başkan Aday Adaylığına müracaatımızı yaptık. Mensubu olmaktan onur duyduğumuz AK Parti'mizde belediye meclis üyesi olarak görev yapıyorum. 2014 yılında meclis üyesi seçildim, belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Görevimiz esnasında hem teşkilatımız ile hem belediye personelimiz hem de vatandaşlarımız ile sorunsuz bir şekilde çalışmamızı yürüttük.

Bu anlamda belediye tecrübelerimizi kullanarak aday adaylığımızı yaptık. Süreci biliyoruz, gereken hizmetleri biliyoruz, eksiklikleri biliyoruz, bir takım projeler var tamamlanan. Projeleri biliyorsunuz, uygulama aşamasına geçmesi uzun sürüyor. Kentin ihtiyaçları olan projeler hazır. İnşallah bize bir tebliğ olursa beraber, hem teşkilatımız, hem personelimizle şehrin ihtiyacı olan projeleri hayata geçireceğiz. 'Makamlara değil, gönüllere talibiz' bu slogan ile yola çıkıyoruz. Makam ile ilgili bir endişemiz olmadı, doğru ne ise onu savunduk. Bu saatten sonra da aynı şekilde aynı düşünceler ile yola devam etmek istiyoruz. Bismillah bizden, bereketi Allah'tan olsun" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE