AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor
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AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür, hafta sonu Hasankeyf, Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.

05.03.2020 11:08 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:08
AK Parti'de ilçe kongreleri başlıyor

İl Başkanı Abdullah Akif , hafta sonu , Gercüş, Beşiri ve Sason kongrelerinin yapılacağını söyledi.

7. olağan kongre süreci kapsamında delege seçimleri, belde başkanlıkları atamalarının tamamlandığını belirten Başkan Gür, 7 Mart itibariyle de ilçe kongrelerini başlayacağını kaydetti.

Batman'da AK Parti kongrelerinin bayram havası içerisinde gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Gür, şöyle konuştu:

"Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti olarak kongrelerimizi inşallah inanç, kararlılık ve gayretle tamamlayacağız. İlçe kongrelerimizin startını 7 Mart Cumartesi günü Hasankeyf ve Gercüş, 8 Mart Pazar günü ise Beşiri ve Sason ilçelerimizde vereceğiz. "

Kaynak: AA

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