AK Parti'de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu
Haberler » Politika » AK Parti'de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu - Haberler

AK Parti'de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, görevinden istifa etmesinin ardından, Muhammed Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.

31.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:01
AK Parti'de İl Gençlik Kolları Başkanı belli oldu

AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı Onur Karaman, görevinden istifa etmesinin ardından, Muhammed Karadayı, İl Gençlik Kolları Başkanı oldu.


17 Eylül 2018 tarihinde AK Parti Bilecik Gençlik Kolları Başkanı seçilen Onur Karaman, işlerinin yoğunluğunu gerekçe göstererek geçtiğimiz gün görevinden istifa etmişti. Bu istifanın ardından bu göreve Bilecik Belediye Meclis Üyesi Muhammed Karadayı getirildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler