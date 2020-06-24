AK Parti'de iki beldenin teşkilat başkanları belirlendi
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AK Parti'de iki beldenin teşkilat başkanları belirlendi

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında 7'inci olağan kongre süreci kapsamında yeni belde başkanlarına, yetki belgesi teslim töreni düzenledi.

AK Parti'de iki beldenin teşkilat başkanları belirlendi
24.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:26

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında 7'inci olağan kongre süreci kapsamında yeni belde başkanlarına, yetki belgesi teslim töreni düzenledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında gerçekleştirilen törenle merkeze bağlı Kömür Belde Başkanı Ali Tutar ve Yaylakonak Belde Başkanı Abdurrahman Şahan'a yetki belgeleri, merkez ilçe başkanı Mustafa Alkayış tarafından takdim edildi.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, partinin 7'inci olağan kongre süreci kapsamında genel merkez ve il başkanlığıyla gerçekleştirilen istişareler sonucunda merkez ilçe teşkilatının bir parçası olan belde başkanlarının belirlendiğini söyleyerek, "Malumunuz olduğu üzere pandemiden dolayı 7'inci olağan kongre sürecimizde bazı ertelemeler söz konusu oldu. Ancak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde hem saha çalışmalarımızı hem de teşkilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette yeni normalin insicamı içerisinde kongrelerimizi tamamlayarak büyük kongreye hazır bir şekilde gideceğiz. Bu kapsamda AK Partimizin Yaylakonak Belde Başkanlığımıza Abdurrahman Şahan, AK Parti Kömür Belde Teşkilatı Başkanlığımız Ali Tutar'ın yetki belgelerini kendilerine sunduk. Merkez ilçe teşkilatı olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde belirlediğimiz başkanlarımızı, il başkanlığımıza takdim etmiştik. İl Başkanımız Mehmet Dağtekin de yaptığı çalışmayla belirlediğimiz başkanlarımızın yetki belgelerini onaylayarak imzaladı. Bilindiği gibi Adıyaman Merkez ilçemize bağlı iki beldemiz var. Bunlar Yaylakonak ve Kömür Beldeleri. Son yapılan seçimlerde bizler hem Yaylakonak'ta hem de Kömür beldemizden belediye meclis üyelerimizi çıkarttık. Bu beldelerimizde çok ciddi bir teşkilat yapımız var. Elbette AK Partinin kuruluş vizyonu ve misyonunda bir dava şuuru, bir dava ruhu var. Onun için de bizler bu süreçleri bir bayrak yarışı olarak görürüz. İnşallah bu beldelerimizde çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Hem Kömür teşkilatımıza hem de Yaylakonak teşkilatımıza güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah yapacakları çalışmalarla partimizi ve davamızı daha ileriye taşıyacaklardır. Teşkilat kültürü ve ahlakı içerisinde milletvekillerimiz, il teşkilatımız, ilçe teşkilatımız, belde teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclis üyelerimiz, belediye meclis üyelerimizle birlikte Adıyaman'ımızın her yerinde olduğu gibi iki beldemize de hizmet etmek için tüm gayretlerimizi ortaya koyuyoruz. Bu süreçte çok büyük katkıları olan, yetki belgelerini sunan AK Parti İl Başkanımız Mehmet Dağtekin'e teşekkür ediyoruz. Bu yeni süreçte Kömür teşkilatı başkanımız olan Ali Tutar'a ve Yaylakonak belde başkanımız olan Abdurrahman Şahan'a çalışmalarında başarılar diliyor, yeni belde başkanlarımızın partimize, beldemize ve tüm Adıyamanımıza hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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