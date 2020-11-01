AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi

01.11.2020 15:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:45
AK Parti'de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünde yapmayı planladıkları, "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programını, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelediklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünde yapmayı planladıkları, "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programını, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelediklerini bildirdi.

Kandemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Deprem sonrası yüreklerin İzmir'de attığını belirten Kandemir, "Yaraları sarmak için hepimiz seferber olduk. Millet olarak kenetlendik. Depremde yaşamını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyoruz. 3 Kasım'da yapmayı planladığımız 'Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye' programımızı İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

İlgili Haberler

MHP Şişli İlçe Başkanlığı, 10 bin yeni üye kampanyası için startı verdi
MHP Şişli İlçe Başkanlığı, 10 bin yeni üye kampanyası için startı verdi
AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden
AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden
Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi: Her gün yeni bir skandal duyuyoruz
Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklendi: Her gün yeni bir skandal duyuyoruz

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Halil Sezai İkbal Gürpınar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Can Bartu Burak Yılmaz Josef De Souza Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla Anne İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 15:51:40. #1.14#
title