AK Parti'de "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programı ertelendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti'nin iktidara geliş yıl dönümünde yapmayı planladıkları, "Her Üye Bir Fidan, Bir Milyon Yeni Üye" programını, İzmir'deki deprem nedeniyle ertelediklerini bildirdi.