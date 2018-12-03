AK Parti'de Hedef İli ve Tüm İlçeleri Kazanmak

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Giresun'da Giresun merkezle tüm ilçeleri AK Partinin hizmet kervanına dahil etmek istediklerini söyledi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Giresun Belediye Başkanlığı için kısa bir süre önce eski il başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun aday gösterildiğini, ilçelerde ise adaylık sürecin devam ettiğini belirtti.

Giresun'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde tüm ilçeleri AK Partinin hizmet kervanına dahil etmek istediklerini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"Bizim tek bir amacımız önümüzdeki seçimlerde Giresun merkez başta olmak üzere bütün ilçe belediyelerini AK Parti bayrağı altında hizmet kervanına dahil etmektir. 2002 yılından bu yana olduğu gibi milletimizin desteğini yeniden arkamıza alarak AK Parti Belediyeleri ile hizmete devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti'nin hizmet aşkı her zaman olduğu gibi devam etmektedir. Bizler milletimize hizmet edebilmek için bu yola çıkmış neferleriz. Bizler milletimizin hedefleri doğrultusunda hamle yapan insanlarız. Milletimizin arzusu ve isteği doğrultusunda 1 Nisan sabahı tüm Giresun'u AK Partili belediyeler kervanına dahil edeceğimize olan inancımız tamdır."