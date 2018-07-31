AK Parti'de Hedef 13 Belediyeyi de Kazanmak

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Kocaeli'deki bütün seçimlerin galibinin AK Parti olduğunu belirterek, yerel seçimlerdeki hedeflerinin Kocaeli'deki 13 belediye yönetiminin tamamını yeniden kazanmak olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından vekaleten sürdürdüğü göreve geçen hafta ataması yapılarak AK Parti Kocaeli İl Başkanı olan Abdullah Eryarsoy, İzmit'teki bir restoranda basın toplantısı düzenledi.

Eryarsoy, basın toplantısında, kendisini bu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Kocaeli teşkilatlarının daima Türkiye'ye örnek olacak bir teşkilat olduğunu dile getiren Eryarsoy, "Bizim geleneklerimiz güçlü, kadrolarımız uyumlu ve sağlam, 13 belediyenin hepsi bizim yönetimimizde. Kocaeli'de bütün seçimlerin galibi AK Parti'dir. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da var olan uyumu korumak ve daha ileriye taşımak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Eryarsoy, 16 yıllık iktidar dönemlerinde her zaman ülkeye, millete ve şehre hizmet ettiklerini belirterek, buna var güçleriyle devam edeceklerini, verilen görevlerin de sonuna kadar arkasında olacaklarını söyledi.

AK Parti'de bir seçimin bittiği gün diğer seçimin hazırlıklarının başladığını anlatan Eryarsoy, şunları kaydetti:

"Biz 24 Haziran seçimlerinden sonra hazırlıklarımıza başladık. Önümüzdeki ilk seçimler yerel seçimler, ilçe ve belediye başkanlarımızla kısacası bütün teşkilatımızla birlikte kapsayıcı, sevecen ve yaptıkları işe hırsla dolu bir çalışma içinde tekrar Kocaeli'deki 13 belediyenin tamamını almak için emek harcayacağız. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi teşkilatlarımızı güçlendirerek, 2023 hedeflerine ulaşmak için durmadan çalışmamız, caba göstermemiz gerekiyor."