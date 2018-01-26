AK Parti'de Hakkari İl Başkanlığına Atama

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Hakkari İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.

Ataş, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Hakkari İl Başkanlığına Emrullah Gür'ün getirildiğini duyurdu.

Ataş, atamanın "hayırlara vesile olmasını" temenni etti.