AK Parti'de görev değişimi
AK Parti'de görev değişimi gerçekleşti.
SİVAS (İHA) - Ak Parti'de görev değişimi gerçekleşti.
Tbmm Ak Parti Grubu'nda görev değişikliği gerçekleşti. Ak Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz Ak Parti Grup başkanlığı'na seçildi.
AK parti Grup başkanlığı görevini bırakan Naci Bostancı yerine TBMM Ak Parti Grup Toplantısı öncesinde Ak Parti Grup Başkanı seçimi yapıldı. Ak Parti Sivas Milletvekili Yılmaz 241 oyla Grup Başkanlığı'na seçildi. - ANKARA
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