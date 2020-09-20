AK Parti'de Gafar güven tazeledi
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AK Parti'de Gafar güven tazeledi

AK Parti Laçin İlçe Başkanlığına, Selami Gafar yeniden seçilerek güven tazeledi.

AK Parti'de Gafar güven tazeledi
20.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 20.09.2020 14:54

AK Parti Laçin İlçe Başkanlığına, Selami Gafar yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kongrede bir konuşma yapan AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, 18 yıldır umutları yeşerten, kimsesizlerim kimi, mazlumların sesi olan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünyada örnek teşkil edecek başarılara imza attığını söyledi.

Birlik ve beraberlik mesajları veren Kavuncu, "Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Biz sorumluluğumuzun, görevimizin, vazifemizin bilincindeyiz. Nasıl büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Dersimize çalıştık. Birlik ve beraberlik olduğunda başarı beraberinde geliyor" dedi.

AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya'da, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgının salgın dünyada en az etkilediği üç ülkeden birisinin Türkiye olduğunu belirterek "Tedarik, güvenlik ve asayiş zincirinde bir kargaşa sorun olmadı. Sağlık hizmetlerinde de bir aksama yaşanmadı. Her türlü tedbir alındı. Bu süreçte başarılı olduk. Pandemi ile mücadele ederken diğer taraftan da yeni yatırımlarla ülkemizi geleceğe taşımak için çalışmalara devam ediyoruz. Bunlar ülkemizin güçlü olduğunun bir göstergesi" ifadelerini kullandı.

Kongreye AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve partililer katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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