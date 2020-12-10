AK Parti'de, eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası çıktı
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AK Parti'de, eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası çıktı

10.12.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:02
AK Parti'de, eski milletvekili Arslan'a uyarı cezası çıktı

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarma cezası verdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Diyarbakır eski Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'a uyarma cezası verdi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın başkanlığında toplandı. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu kararıyla, yabancı bir basın kuruluşuna verdiği röportaj nedeniyle disipline sevk edilen 22 ve 23'üncü dönem Diyarbakır milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın dosyası görüşüldü. Toplantıda Arslan'ın Merkez Disiplin Kurulu'na verdiği yazılı savunması ile röportajında yer alan ifadeleri değerlendirildi. Kurul, partiyi sıkıntıya sokma niyetinde olmadığı kanaatine vardığı Arslan'a uyarma cezası verilmesini kararlaştırdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

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