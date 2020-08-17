AK Parti'de belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısı yapılacak AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından, 794 belediye başkanının katılımıyla istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Edinilen bilgiye göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı koordinesinde 20 Ağustos Perşembe günü ATO Congresium'da yapılacak toplantıda, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra belediyelerin çalışmaları, pandemi sonrası belediyecilik vizyonu ve yerel yönetimlerde yeni yol haritası değerlendirilecek. Toplantıya, 794 belediye başkanı (büyükşehir, il, ilçe, belde), il genel meclis başkanları, AK Parti il başkanları, il kadın kolları başkanları, il gençlik kolları başkanları, il yerel yönetimler başkanları, AK Parti MYK üyeleri ile AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları MYK üyeleri katılacak. Programa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı bekleniyor. Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe kuralına göre gerçekleştirilecek. Kaynak: AA