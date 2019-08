AK Parti'de bayramlaşma (1)

12.08.2019 17:18

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, (Kongre süreci) "Temamız, 'Gelenek', 'Vefa' ve 'Yenilik'. Bu üç derin kavramı, partimizin tüm hücrelerinde, gönülden gönüle çalışmaları içselleştireceğimiz yeni bir süreci hep birlikte çalışarak başlatmış olacağız." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Mazlum ve mağdur coğrafyalarda bayramı gözyaşıyla karşılayan tüm insanlara selam gönderen Sarıeroğlu, "Güçlü, büyük Türkiye olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inşallah mazlum, mağdur coğrafyalardaki kardeşlerimize el uzatmaya, onlar için dimdik duruş sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 18 yıllık bir serüvene sahip olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"17 yıllık iktidarı süresince büyük bir başarı hikayesi yazan AK Partinin yeni yaşının kutlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah 23 Ağustos'ta Genel Merkez'imizde doğum günümüzü kutlayacağız. 'Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18' diyeceğiz. 17 yıllık tecrübemiz, dinamik yapımızla inşallah daha nice yıllar vatanımıza milletimize, tüm Müslüman alemine hizmet etmeye, onlar için çalışmalar yapmaya, devrim niteliğinde düzenlemeler yapmaya ve Türkiye'yi çok daha iyi yerlere getirmeye inşallah devam edeceğiz."

"Türkiye'miz ile ilgili büyük hedeflerimiz var"

Eylül ayında AK Parti'nin kongre sürecine gireceğini anımsatan Sarıeroğlu, "Temamız, 'Gelenek', 'Vefa' ve 'Yenilik'. Bu üç derin kavramı, partimizin tüm hücrelerinde, gönülden gönüle çalışmaları içselleştireceğimiz yeni bir süreci hep birlikte çalışarak başlatmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıeroğlu, AK Parti'nin büyük hayalleri ve hedefleri olduğunu, zorlu coğrafyaya sahip Türkiye'nin geçtiği süreçlerde bugüne kadar hep dik durduklarını, durmayı da sürdüreceklerini bildirdi.

Türkiye'nin 4 yıllık seçimsiz bir döneme girdiğini belirten Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Yapısal reformlarla yargıdan sağlığa her alanda ortaya koyacağımız güçlü paketlerle inşallah önümüzdeki 4 seneyi Türkiye için yeni bir sıçrama alanı, atılım dönemi olarak çok iyi bir şekilde değerlendireceğimizi ifade etmek istiyorum. Kalkınma Planımız, Meclis'in tatile girmeden önce çıkardığı paket ile devreye girdi. Ekonomi ile ilgili paketlerimiz devreye girdi. Hep birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimize dört elle sahip çıkacağız. AK Parti teşkilatları olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında her daim dimdik durmaya devam edeceğiz."

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de yaptığı konuşmada, Türkiye'de Kurban Bayramı huzur içinde kutlanırken, İslam coğrafyasında kanın, gözyaşının, acının, ızdırabın yaşandığını belirtti.

İsrail polisinin fanatik Yahudiler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi ve Filistinlilere saldırmasına ilişkin, "Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif yönelik uyguladığı siyasetin yansıması." değerlendirmesinde bulunan Şahin, "Maalesef hem İslam dünyasında hem de tüm dünyada yürek burkan bir sessizlik olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri örnekler omuzlarımızdaki mesuliyetin ne kadar ağır, ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor." diye konuştu.

Filistin, Suriye, Irak, yakın ve uzak coğrafyalarda, umudunu Türkiye'ye bağlamış Müslüman ve mağdur milletler için hep birlikte daha fazla çalışmak gerektiğine işaret eden Şahin, "Ümmetin son kalesi olarak vasıflandırılan bu topraklarda hepimizin mesuliyeti çok büyük."dedi.

Şahin, Doğu Akdeniz, Fırat'ın doğusunda oluşturulacak güvenli bölge gibi milli meselelerde kenetlenilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilen 2018'in Ağustos ayından itibaren çok yoğun ekonomik saldırılara maruz kaldığını, hükümetin tedbirleri sayesinde bir yıl içinde bunların olumsuz etkilerinin en aza indirildiğini kaydetti.

Şahin, şöyle devam etti:

"Artık kurdaki dalgalanmanın stabilize olduğu, dövizin belli bir yere oturduğu, faiz düşüşünün ekonomide bir canlanmaya vesile olduğu günleri yaşıyoruz. İnşallah bu faizlerin düşüşüyle birlikte, bu canlanmanın bütün sektörlere, ekonominin kılcal damarlarına önümüzdeki günlerde daha güçlü bir şekilde sirayet ettiği günleri yaşayacağız. Enflasyon düşecek, istihdam potansiyelimiz artacak ve bu saldırılarla yaşamış olduğumuz kayıpları telafi edeceğiz. Ülke olarak üzerine çok daha fazlasını koyacağız."

Yüksek katma değer oluşturan ve ithalata bağımlı olmayan yeni bir üretim modeliyle, sağlıklı bir büyümeyle ekmeklerini daha da büyüteceklerini vurgulayan Şahin, hakça paylaşımı gerçekleştireceklerini anlattı.

2 gün sonra AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Şahin, "Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 18 yaşın dinamizmiyle, heyecanıyla, enerjisiyle inşallah daha nice yıllar ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Türk halkı ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, bayramların, milli birlik ve beraberliği pekiştirmek, kardeşlik ahdini yenilemek için önemli günler olduğunu kaydetti.

Özcan, "Birliğimizi ve dirliğimizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyelim, her zamankinden daha fazla kenetlenerek, küskünlüklere ve dargınlıklara son verelim. Kardeşlik bağlarımıza halel getirmek isteyenlere karşı uyanık olalım, dikkatli davranalım. İri olalım, diri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Ülkemiz, özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenden ve dik duruşundan dolayı mazlum İslam aleminin umudu olmuştur." diye konuştu.

Ankara İl Başkanlığı olarak önceki yıllarda Habeşistan'da inşa ettikleri "AK Külliye" bölgesinde kurban bağış kampanyası düzenlediklerini anımsatan Özcan, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu günlerde Afganistan'dan Suriye'ye, Filistin, Kenya, Somali, Habeşistan'a kadar değişik coğrafyalarda, farklı sıkıntılar içerisinde olan, açlıkla mücadele eden, zulümle mücadele eden Müslüman kardeşlerimiz var. İşte tam da bu sebepten dolayı bir ve beraber olmalıyız, sadece ülkemizin değil, kardeşlerimizin de hakkını savunabilmeli, onların da sesi olabilmeliyiz ve hatta imdatlarına yetişebilmeliyiz."

Kaynak: AA