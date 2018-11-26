AK Parti'de Ankara ve İzmir Dahil 20 İlin Adayı Açıklanacak

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yarın partisinin TBMM'deki grup toplantısında, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adaylarını açıklayacağı belirtildi.

AK Parti'de önceki gün 40 ilin belediye başkan adayları açıklanırken, yarın düzenlenecek grup toplantısında da 20 ilin belediye başkan adayları duyurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TBMM'deki grup toplantısında, aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 20 belediyenin başkan adayını açıklayacağı bildirildi. Açıklanacak iller arasında İstanbul'un yer almadığı belirtildi. AK Parti belediye başkan adaylarının açıklanması beklenen illerin; Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Konya, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Mardin, Uşak, Çanakkale, Çorum, Sivas, Yozgat, Karaman, Muş, Bingöl, Çankırı ve Afyonkarahisar olduğu kaydedildi. - Ankara