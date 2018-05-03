AK Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler
AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı.
24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.
KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU
AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu aday olmayacağını duyurmuştu.
İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;
- Mehmet Müezzinoğlu - BURSA
- Burhan Kayatürk - VAN
- Ekrem Erdem - İSTANBUL
- Hüseyin Samani – ANTALYA
- İsrafil Kışla -ARTVİN
- Hüseyin Şahin - -BURSA
- Ahmet Davutoğlu- KONYA
- Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
- Murat Göktürk -NEVŞEHİR
- Hasan Özyer – MUĞLA
- Cemalettin Kani Torun- BURSA
- Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
- İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
- Recep Konuk - KARAMAN
- Coşkun Çakır – TOKAT
- Cemil Çiçek - ANKARA
- Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
- Ali Babacan – ANKARA
- Beşir Atalay - VAN
- Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
- Ayhan Gider - ÇANAKKALE
- İsmail Kahraman - İSTANBUL
- Fevzi Şanverdi - HATAY