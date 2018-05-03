AK Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler

AK Parti'de 23 Vekil Adaylık Başvurusu Yapmadı! İşte O İsimler

AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı.

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.

KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU

AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu aday olmayacağını duyurmuştu.

İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et